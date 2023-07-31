Develigücü, yeni sezonda Erkan Demirel ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Kayseri temsilcisi Develigücü yönetimi, takımı yeni sezonda Teknik Direktör Erkan Demirel'e emanet etti.

Sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız veren Develigücü SK, teknik adam arayışlarını da sonlandırdı. Develigücü SK., geçen yıl Mondihome Kayserispor'da görev yapan tecrübeli antrenör Erkan Demirel ile görüştü. Develigücü SK yönetimi ve Erkan Demirel her konuda anlaşmaya vardı.

2023-2024 sezonunda Develigücü SK Erkan Demirel yönetiminde maçlara çıkacak. - KAYSERİ