Develigücü Spor Kulübü, Erzincan Ulalarspor'u evinde konuk edecek
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Develigücü Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunun ilk maçında Erzincan Ulalarspor'u evinde ağırlayacak. Yeni sezon öncesi kadrosunu yenileyen Develigücü SK, galibiyetle başlamak istiyor.
Develigücü Spor Kulübü 2022-2023 sezonunun ilk maçında evinde Erzincan Ulalarspor'u konuk olacak.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup ekiplerinden Develigücü SK yeni sezonun ilk maçında Erzincan Ulalarspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Develigücü SK sezona evinde galibiyetle başlamak istiyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu yeni sezon öncesi baştan aşağı yenileyen kırmızı siyahlılar yeni sezondan beklentisi yüksek. Develigücü SK 10. haftada maç yapmadan BAY olarak geçecek. Develigücü Spor Kulübü ligin 3. haftasında Kayseri derbisinde Hacılar Erciyesspor ile evinde oynayacak. Develispor'un ilk yarı fikstürü şu şekilde;
1.Hafta Develigücü SK-Erzin Ulalarspor
2.Hafta Malatyaspor-Develigücü SK
3.Hafta Develigücü SK- Hacılar Erciyesspor
4.Hafta 12 Bingölspor-Develigücü SK
5.Hafta Develigücü SK-Yozgat Belediyesi Bozokspor
6.Hafta Dersimspor-Develigücü SK
7.Hafta Develigücü SK-Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor
8.Hafta Kangal Termikspor-Develigücü SK
9.Hafta Develigücü SK- Hekimhan Belediyespor
10.Hafta BAY
11.Hafta Murat 2020 Genç SK-Develigücü SK
12.Hafta Develigücü SK-Ovacık Belediye Munzur Spor
13.Hafta Aksaray Gençlikspor-Develigücü SK - KAYSERİ