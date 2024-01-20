Develigücü SK İlk Yarıyı 5. Sırada Tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Develigücü SK, ilk yarıyı 19 puanla 5. sırada tamamladı.

2023-2024 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü Spor Kulübü, 12 hafta süren ilk yarıda 19 puanla 5. sırada tamamladı. 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamlayan Develigücü SK, rakip filelere 19 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Develigücü SK'nin ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1. hafta Develigücü SK 1-1 Erzincan Ulalarspor

2. hafta Malatyaspor 0-0 Develigücü SK

3. hafta Develigücü SK 2-0 Hacılar Erciyesspor

4. hafta 12 Bingölspor 4-0 Develigücü SK

5. hafta Develigücü SK 0-1 Yozgat Bld. Bozokspor

6. hafta Dersimspor 0-1 Develigücü SK

7. hafta Develigücü SK 1-1 Rüştempaşaspor

8. hafta Kangal Termikspor 0-3 Develigücü SK

9. hafta Develigücü SK 6-0 Hekimhan Belediyespor

10. hafta BAY

11. hafta Murat 2020 Gençspor 2-1 Develigücü SK

12. hafta Develigücü SK 3-0 Ovacık Munzurspor (Hükmen)

13. hafta Elazığ Aksarayspor 1-1 Develigücü SK - KAYSERİ