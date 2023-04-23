Üye Girişi
Haberi Paylaş
Develigücü Play-Out oynayacak

Develigücü Play-Out oynayacak

Spor Haberleri

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, Kayseri Atletikspor ile PlayOut maçı oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, Kayseri Atletikspor ile PlayOut maçı oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta 26 haftalık maratonu 7. sırada tamamlayan Develigücü, statü gereği Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu Kayseri Atletikspor ile PlayOut maçı oynayacak. Develigücü'nün önümüzdeki sezon BAL'da mücadele edebilmesi için PlayOut maçını kazanması gerekiyor.

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta oynadığı 26 maçta 12 galibiyet 7 beraberlik 7 mağlubiyet alan Develigücü topladığı 43 puanla sezonu 7.sırada noktalamıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title