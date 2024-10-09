Üye Girişi
Haberler

Develigücü, Kayseri Derbisinde Galip Geldi!

Develigücü, Kayseri Derbisinde Galip Geldi!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Develigücü, Yahyalıspor'u 1-0 yenerek lige galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı. Antrenör Orhan Anıl, oyuncularını tebrik ederek, iyi bir mücadele gösterdiklerini ifade etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ilk hafta maçında Develigücü, Kayseri derbisinde Yahyalıspor'u 1-0 yenmenin mutluluğu içerisinde. Antrenör Orhan Anıl, "Galibiyetle başlamak önemliydi" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta yer alan Develigücü, Kayseri derbisini kazanmanın mutluluğu içerisinde. Maçın ilk yarısında Hakan Çıtak ile bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-siyahlılarda moraller yerinde. Develigücü Antrenörü Orhan Anıl, iyi mücadele ettiklerini ve buldukları tek golle 3 puanı almanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, "Lige galibiyetle başlamak önemliydi" dedi.

Yahyalıspor karşısında iyi bir mücadele örneği sergilediklerini söyleyen antrenör Orhan Anıl, "Maçın başından sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Bunu başardık. Artık önümüzdeki maçlara konsantre olacağız" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler kayseri Futbol Yaşam Spor

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun

 Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş

 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı? BİNBİN hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Binbin kaç lot verdi? ŞOK AKTÜEL 9 EKİM- 15 EKİM KATALOĞU ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.