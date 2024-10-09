Develigücü, Kayseri Derbisinde Galip Geldi!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ilk hafta maçında Develigücü, Kayseri derbisinde Yahyalıspor'u 1-0 yenmenin mutluluğu içerisinde. Antrenör Orhan Anıl, "Galibiyetle başlamak önemliydi" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta yer alan Develigücü, Kayseri derbisini kazanmanın mutluluğu içerisinde. Maçın ilk yarısında Hakan Çıtak ile bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdıran kırmızı-siyahlılarda moraller yerinde. Develigücü Antrenörü Orhan Anıl, iyi mücadele ettiklerini ve buldukları tek golle 3 puanı almanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek, "Lige galibiyetle başlamak önemliydi" dedi.

Yahyalıspor karşısında iyi bir mücadele örneği sergilediklerini söyleyen antrenör Orhan Anıl, "Maçın başından sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Bunu başardık. Artık önümüzdeki maçlara konsantre olacağız" açıklaması yaptı. - KAYSERİ