Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, kadrosuna 5 futbolcu dahil etti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Develigücü, ikinci yarı öncesinde kadrosuna 5 ismi dahil etti. Antrenör Erkan Demirel'in yerine geçen sezon takımda görev alan ve önemli bir başarıya imza atan Orhan Anıl ile yeniden anlaşan kırmızı siyahlılar, dış transferde 5 futbolcu ile sözleşme yaptı. Ligin ilk yarısını 19 puanla noktalayan ve ikinci yarıda başarı çıtasını yükseltmek isteyen kırmızı siyahlı kulüp, Anadolu Üniversitesi takımından sol ön Mehmet Karamahmut, Talasgücü Belediyespor'dan sol bek İbrahim Şahinkaya, Gebzespor'dan stoper Abdulkadir Yıldırım, Bayburt Belediyespor'dan sağ bek Hüseyin Can Turhan ve Ömeranlıspor'dan forvet oyuncusu Batuhan Güvenç ile anlaştı. - KAYSERİ