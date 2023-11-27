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Develigücü ile Rüstempaşaspor 1-1 Berabere Kaldı

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 7. hafta maçında Develigücü ile Rüstempaşaspor karşılaştı ve müsabaka 1-1 sona erdi. İbrahim Akdaş (Rüstempaşaspor) kırmızı kart gördü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 7. hafta maçında Develigücü ile Rüstempaşaspor karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller neticesinde 1-1 sona erdi.

Stat: Develi İlçe Stadyumu

Hakemler: Mete Burak Kaya, Okan Delier, Umut Kaptan

Develigücü: Osman Kuş, Hasan Hüseyin Alkan, Hamza Şahbaz, Yakup Can Yazgan, Turgut Yetük, Osman Can Çötür, Resul Ekrem Turhan, Mahmut Şeker, (Süleyman Öztürk dk. 71), Emre Özden, Mustafa Eryılmaz, (Ahmet Özdemir dk. 71), Eray Akyol

Rüstempaşaspor: İbrahim Akdaş, Emre Ayyıldız, Yunus Düz, Volkan Ayyıldız, Ömer Ekineken, Gökhan Ekmen, Yusuf Karataş (Ahmet Can Aslan dk. 57 ), Kadir Polatoğlu, Emre Tunç, Eray Berk Yıldız (Murathan Özen dk. 44 ), Ömer Faruk Çiftçioğlu

Goller: Emre Özden (dk. 45) (Develigücü) Ömer Ekineken (dk. 83) (Rüstempaşaspor)

Kırmızı Kart: İbrahim Akdaş (dk. 59) (Rüstempaşaspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık Develi Ömer Futbol Spor Haberler

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