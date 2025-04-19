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Develigücü, Gaziantepgücü Maçına Hazır

Develigücü, Gaziantepgücü Maçına Hazır
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Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develigücü, Gaziantepgücü ile oynayacağı deplasman maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenör Turgut Altınkapı, galibiyet için hazırlandıklarını belirtti.

Develigücü; deplasmanda oynayacağı Gaziantepgücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı siyahlılar, deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan Develigücü, deplasmanda Gaziantepgücü ile karşılaşacak. 20 Nisan Pazar günü oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan kırmızılı siyahlılar, ev sahibi ekip ile centilmence bir mücadele örneği göstermek istiyor. Develigücü Antrenörü Turgut Altınkapı; "Galibiyet için hazırlıklarımızı yaptık. Son 3 maçımızı kazanıp Play Off grubuna yükselmek istiyoruz. Elbette Gaziantepgücü ile centilmence, dostluk içerisinde, bizlere yaraşır şekilde bir mücadele ortaya koyacağız. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Umarız güzel bir futbol ortaya koyar ve galip geliriz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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