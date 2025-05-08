Develigücü FK Antrenörü Turgut Altıntapı'ya Veda

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü FK'nın Antrenörü Turgut Altıntapı, sezonun sona ermesi ile birlikte takıma veda etti. Genç teknik adam, "Kısıtlı imkanlarla son gücümüze kadar iyi mücadele ettik" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Develigücü'nün Antrenörü Turgut Altınkapı, veda mesajı yayımladı. Camiaya 'hoşça kal' diyen genç teknik adam, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamasında "Sezonun 8. haftasında takımın başına teknik sorumlu olarak geldiğim Develigücü FK takımı ile 21 maça çıktım, 16 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldım. Ligin son maçında Play-Off şansımızı yitirdik. Tek başına bir başkanın çabası ile 1 kaleci antrenörü, 1 teknik direktör ve 1 sportif direktör staff kadrosu ile sürekli başarılı sonuçlar aldığımız halde bir türlü gereken destek sağlanamasa da aslan yürekli futbolcu topluluğu, fedakar çalışanlarla gücümüzün son damlasına kadar görevimizi layığı ile yerine getirmeye çalıştık. BAL 4.Grup gönüllerin şampiyonu biziz" dedi.

Altınkapı açıklamasında takım oyuncuları için, "Benim şampiyonum sizlersiniz aslanlar. Sizleri tanıdığım ve sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum, ayrıca çok gururluyum. Umarım gereken değeri ilerleyen yıllarda fazlasıyla görürsünüz. Hakkım varsa hepinize helali hoş olsun. Nasip değilmiş diyerek hayatımıza devam edelim, hoşça kalın" cümleleri kurdu. - KAYSERİ