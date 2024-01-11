Develigücü, eski antrenörüyle anlaştı

Bölgesel Amatör ligde mücadele veren Develigücü, geçen sezon görev yapan antrenör Orhan Anıl ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup'ta bulunan Develigücü, antrenör Erkan Demirel ile yolları ayırdıktan hemen sonra eski antrenörü Orhan Anıl ile anlaşmaya vardı. Develi ekibi, geçen sezon ligin ikinci yarısında kırmızı siyahlı takımda görev yapan ve 29 puan toplayan Orhan Anıl ile yeniden anlaştı. Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına başlayacak olan tecrübeli antrenör, Develigücü takımını başarıya taşıyabilmek adına kolları sıvayacak.

Develigücü, bu sezon oynadığı 12 maçta 5 galibiyet 4 beraberlik 3 yenilgi neticesinde 19 puan toplayabilmişti. - KAYSERİ