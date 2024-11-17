Develigücü Antrenörü Orhan Anıl, kalp krizi geçirdi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele veren Develigücü'nde görev yapan antrenör Orhan Anıl kalp krizi geçirdi. Bugün oynanan Develigücü-Reyhanlıspor maçı devre arasında rahatsızlık geçiren, ancak hastaneye gitmeyen ve 2-0 biten maç sonunda bir kez daha rahatsızlık geçiren Orhan Anıl, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Orhan Anıl'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Orhan Anıl, anjiyo yapılmak üzere ameliyata alındı. - KAYSERİ