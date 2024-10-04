Develigücü Antrenörü Orhan Anıl: 'Hak eden kazansın'

Develigücü Antrenörü Orhan Anıl, Pazar günü oynayacakları derbi maçına hazır olduklarını söyledi. Başarılı bir sezon geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Anıl, derbi maçı için "Hak eden kazansın" mesajı verdi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL9 perde açılıyor. BAL 4. Grup'ta bulunan Develigücü, Pazar günü ligin ilk haftasında Kayseri derbisine çıkacak. Yahyalıspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, iyi bir futbol oynamanın ve kazanmanın hesabı içerisinde.

Develigücü antrenörü Orhan Anıl, ligin ilk haftasında Yahyalıspor ile oynayacakları derbi maçından kazançlı çıkmak istediklerini ifade etti. Anıl, dostluk içerisinde bir derbi maçı olmasını da temenni ederek, "Kayseri'nin iki güzide takımı karşı karşıya gelecek. Öncelikle centilmence dostluk içerisinde bir müsabaka olsun istiyorum. Sonrasında ise iyi bir futbol ortaya koyup 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz" dedi. - KAYSERİ