Develigücü, Adana Adaletgücü Maçına Moralli Hazırlanıyor
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Develigücü, PlayOff hedefi için Adana Adaletgücü maçını kazanarak son haftaya iddialı girmek istiyor. Antrenör Turgut Altınkapı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren takım, 55 puanla 4. sırada bulunuyor.
Develigücü sahasında oynayacağı Adana Adaletgücü maçını kazanıp son haftaya moralli ve iddialı girmek istiyor.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta yer alan Develigücü, Pazar günü sahasında oynayacağı Adana Adaletgücü maçını kazanmak amacında. Antrenör Turgut Altınkapı nezaretinde çalışan kırmızı siyahlılar, PlayOff hedefine ulaşmak adına kayıpsız geçmesi gereken Adaletgücü maçında hata yapmak istemiyor.
4.Grup'ta 55 puanla 4. sırada bulunan Develigücü, Pazar günü sahasında oynayacağı Adaletgücü maçını kazandığı takdirde son hafta deplasmanda Suvermez Kapadokya ile PlayOff vizesi alabilmek adına mücadele edecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor