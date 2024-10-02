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Develigücü, Abdullahhan Türk'ü Kadrosuna Kattı

Develigücü, Abdullahhan Türk'ü Kadrosuna Kattı
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Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, yeni sezon için kadrosuna Abdullahhan Türk'ü dahil etti. Hedefi Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek olan Develigücü, geçen sezon Alaçatıspor'da oynayan genç oyuncuyla anlaşma sağladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, kadrosuna Abdullahhan Türk'ü kattı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele verecek olan Develigücü, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Yeni sezonda hedefini Türkiye 3. Ligi'ne yükselme olarak belirleyen kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Alaçatıspor forması giyen Abdullahhan Türk ile anlaşmaya vardı.

1999 İzmir doğumlu ve 1.77 boyunda olan Abdullahhan Türk, her iki ayağını da kullanabilen ve kanat mevkiinde görev yapan bir isim. Geçen sezona Bartınspor'da başlayan ve Alaçatıspor'da noktalayan Abdullahhan Türk, 22 maçta forma giyerken 3 gole imza koydu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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