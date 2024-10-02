Develigücü, Abdullahhan Türk'ü Kadrosuna Kattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, kadrosuna Abdullahhan Türk'ü kattı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele verecek olan Develigücü, kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Yeni sezonda hedefini Türkiye 3. Ligi'ne yükselme olarak belirleyen kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Alaçatıspor forması giyen Abdullahhan Türk ile anlaşmaya vardı.

1999 İzmir doğumlu ve 1.77 boyunda olan Abdullahhan Türk, her iki ayağını da kullanabilen ve kanat mevkiinde görev yapan bir isim. Geçen sezona Bartınspor'da başlayan ve Alaçatıspor'da noktalayan Abdullahhan Türk, 22 maçta forma giyerken 3 gole imza koydu. - KAYSERİ