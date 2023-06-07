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Develi'de voleybol coşkusu

Develi'de voleybol coşkusu

Spor Haberleri

Develi ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına 200'ü aşkın spor sever katıldı.

Develi ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına 200'ü aşkın spor sever katıldı.

Develi Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi. Bir gün önce start alan turnuvaya kurumlar 16 takım ve 200'ü aşkın sporcu ile katıldı. Büyük coşku ve mücadele ile başlayan voleybol turnuvasında, kurumlarda çalışanların arasında birlik ve beraberliğin sağlanması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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