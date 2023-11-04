AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, TÜRŞAD ile yapacağı maçta deplasmanda galibiyet arayacak.

Develi Belediyespor, TÜRŞAD ile deplasmanda karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, ligin yarın deplasmanda TÜRŞAD ile karşı karşıya gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor, yarın oynayacağı TÜRŞAD maçını kazanarak ilk deplasmanda galibiyetini almak istiyor. Bitlis ekibi TÜRŞAD maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan mavi beyazlılar, geride kalan 4. hafta sonunda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Deplasmanda oynadığı 2 maçını da kaybeden Develi Belediyespor bu şansızlığını kırarak zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Yarın Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak olan TÜRŞAD - Develi Belediyespor maçı saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ