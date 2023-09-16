Develi Belediyespor taraftarıyla buluşuyor

Efeler Ligi ekiplerinden Develi Belediyespor yeni sezon öncesi yarın taraftarıyla buluşacak.

AXA Sigorta Efeler Liginde yeni sezon heyecanı. Yeni sezonda yoluna Efeler Ligi'nde devam edecek olan Develi Belediyespor çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sezon öncesi kadrosunu baştan aşağı yenileyen mavi beyazlılar, başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor. Develi Belediyespor yarın Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda saat 16.00'da antrenman maçı yapacak.

Yapılacak olan antrenman maçı taraftara açık olacak ve mavi beyazlı takım taraftarıyla ilk kez buluşacak. Yeni transferler ilk kez görücüye çıkacak. - KAYSERİ