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Develi Belediyespor, Serdar Uslu'yu başantrenör olarak atadı

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör görevine Serdar Uslu'yu getirdi. 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Develi Belediyespor, başantrenör görevine Serdar Uslu'yu getirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre 47 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Kayseri ekibi, sezon öncesinde takımın başına getirilen Hüseyin Koç ile 19 Aralık'ta yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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