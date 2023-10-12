Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-2 Yendi
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-2 yendi. Maçın süresi 144 dakika sürdü.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Bigadiç Belediyespor: Gökhan Çatal, Taha Erden, Kadir Bircan, Berk Dilmenler, Eren Kanlı, Yiğit Yıldız (İlker Alican Çakır, Salih Özdemir, Einisamarein, Ebrahimi, Murat Al, Görkem Yazgan, Andaç Kapan)
Develi Belediyespor: Romero, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Calvo (Burak Çevik, Metin Durmuş, Egecan Avcıl, Mustafa Susam, Enis Ali Ay, Rıfat Kantarcıoğlu)
Setler: 20-25, 25-21, 25-21, 20-25, 13-15
Süre: 144 dakika (28, 43, 21, 29, 23)
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu ilk maçında Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-2 yendi.