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Deva Spor Kulübü İlk Genel Kurulunu Yapacak

Deva Spor Kulübü İlk Genel Kurulunu Yapacak
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Kayseri'de faaliyetlerine başlayan Deva Spor Kulübü, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 9 Mart'ta gerçekleştirecek. Engelli spor branşlarına odaklanan kulüp, yönetimini belirleyecek.

Kayseri'de 2024 yılının son günlerinde faaliyetlerine başlayan Deva Spor Kulübü, 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek.

Kayseri'de tüm engelli spor branşlarında faaliyet gösterme hedefi ile yola çıkan Deva Spor Kulübü, 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 9 Mart tarihinde gerçekleştirecek. Sahabiye Mahallesi Ahi EvranCaddesi üzerinde bulunan kulüp binasında gerçekleştirilecek olan ilk genel kurul toplantısı ile Deva Spor Kulübü'nün yönetimi de belirlenmiş olacak. Kurucu Başkan Bekir Ulu, Kayseri'de engelli sporlarında faaliyet gösteren kulüplerinin ilk genel kurulu yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Gündem maddeleri arasında yönetim ve denetim kurullarının seçiminin olduğunun altını çizen Bekir Ulu; "2024 yılının son günlerinde mavi-beyazlı renklere sahip olan kulübümüzün resmi olarak tescilini yaptırarak faaliyetlerimize başlamıştık. Tüm engelli spor branşlarının yanında normal spor branşlarında da çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve topluma kazandırmak için çaba harcayacağız. Çocuklarımızın sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlayacağız. Engelliler için daha güçlü daha olumlu bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. 1. Olağan Genel Kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Genel kurulda İlk oturumda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci oturum çoğunluk aranmaksızın 22 Mart tarihinde yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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