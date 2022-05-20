Dev maç dev ekranda - Haberler

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Dev maç dev ekranda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dev maç dev ekranda

Talas Belediyesi, Anadolu Efes'in Final Four finalinde Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekrandan yayınlayacak.

Talas Belediyesi, Anadolu Efes'in Final Four finalinde Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekrandan yayınlayacak.

21 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan bu büyük maçın heyecanını birlikte yaşamak isteyenler, Yamaç Paraşütü İniş Alanında bir araya gelecek.

Anadolu Efes'e başarılar dileyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da sporseverleri bu heyecanı birlikte yaşamaya Yamaç Paraşütü İniş Alanına davet etti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Talas Belediyesi, Anadolu Efes, Real Madrid, Talas, Spor, Haberler

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