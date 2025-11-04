Desire Doue, Golden Boy Ödülünü Kazandı

Haberler

Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki oyuncusu Desire Doue, Avrupa'nın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünü kazandı. Doué, kariyeri boyunca birçok şampiyonluk yaşarken etkileyici bir performans sergiledi.

Avrupa'da forma giyen 21 yaş altı en iyi genç oyuncuya verilen Golden Boy ödülünü, PSG'den Desire Doue kazandı.

Paris Saint-Germain'in 20 yaşındaki yeteneği Desire Doue, Avrupa futbolunun en prestijli genç oyuncusu ödülü olan Golden Boy'a layık görüldü.

Desire Doue, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, 69 kez terlettiği formayla 19 gol, 19 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
