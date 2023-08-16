Derince'de U-15 Kadın Futbol Turnuvası Heyecanı

Derince Belediyesi ve Derincespor Kulübü tarafından düzenlenecek olan U-15 Kadın Futbol Turnuvası, 22 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Turnuvaya 5 kulüp katılım sağlayacak ve büyük bir heyecana sahne olması bekleniyor.

Derince'de 22 Ağustos tarihinde düzenlenecek U-15 Kadın Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne olacak.

Yaz ayları boyunca gençlere yönelik etkinliklere ara vermeden devam eden Derince Belediyesi bu kez Derincespor Kulübü ile birlikte U-15 Kadın Futbol Turnuvası düzenliyor. 22 Ağustos Salı günü Derince Belediyesi Suni Çim Stadı'nda 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek turnuvaya 5 kulüp katılım sağlayacak. Derincespor, Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Karamürsel Belediye Spor Kulübü, Gebze Kadın FK ve Bilecik Kolej Spor Kulübü'nün yer alacağı turnuvanın büyük heyecana ve kıyasıya mücadeleye sahne olması bekleniyor. - KOCAELİ