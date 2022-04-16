Derince'de satranç turnuvası başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Derince'de satranç turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Derince'de satranç turnuvası başladı

Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2 gün boyunca öğrenciler arasında gerçekleşecek satranç turnuvası yoğun bir katılımla başladı.

Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde 2 gün boyunca öğrenciler arasında gerçekleşecek satranç turnuvası yoğun bir katılımla başladı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde kültürel ve sportif faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiği Derince'de bir etkinlik daha organize edildi. Derince Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği ve iki gün boyunca devam edecek olan Bir Hamle Önde Satranç Turnuvası bugün itibarıyla başladı. Derince Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın açılışına katılan Başkan Aygün, turnuvanın ilk hamlesini yaparak, şampiyonayı başlattı. Turnuvaya belediye meclis üyesi Yasin Kayı, gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü Yusuf Yüksel çok sayıda öğrenci katıldı. Turnuvada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hünerlerini gösterdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, turnuvada mücadele veren tüm sporculara başarılar diledi. - KOCAELİ

Derince'de satranç turnuvası başladı

Derince'de satranç turnuvası başladı

Derince'de satranç turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, Zeki Aygün, gençlik, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title