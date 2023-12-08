Derince'de bocce turnuvası düzenlendi

Derince'de düzenlenen Engelliler Bocce Turnuvası, özel sporcuların birbirinden heyecanlı mücadelelerine sahne oldu.

Derince Belediyesi'nin düzenlediği Engelliler Bocce Turnuvası, Yenikent Mahallesi'nde yer alan Şehit Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Özel sporcuların mücadelesine sahne olan turnuvada heyecanlı anlar yaşandı. Turnuvayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de takip etti. Turnuvanın ardından dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Başkan Aygün, etkinlikte emeği geçenleri ve mücadele eden özel sporcuları tebrik ettiğini ifade etti. - KOCAELİ