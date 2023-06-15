- Derin Erdoğan: "Bu turnuvada yer almak benim için büyük şans"

İSTANBUL - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın genç oyun kurucusu Derin Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi milli takımda yer almanın önemine dikkat çekerek, "Avrupa şampiyonasında yer almak benim için büyük şans" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yarın Sırbistan, 16 Haziran Cuma günü Macaristan ve 18 Haziran Pazar günü de Slovakya ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakalar öncesi ay-yıldızlıların genç basketbolcusu Derin Erdoğan, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık sürecinden geçtiklerine dile getiren Erdoğan, "Amerika'dan geldiğim için milli takım kampına geç katılan oyunculardan biriyim. Bu yüzden direkt Slovenya'da gerçekleşen kondisyon kampına katıldım. Buradaki kamp oldukça ağır geçti diyebilirim. Özellikle kuvvet ve kondisyon açısından kendimizi oldukça zorladık. Ardından gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile bunun da devamını getirdik. İyi bir hazırlık sürecinden geçtiğimizi düşünüyorum. Çok yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bu durum yaptığımız hazırlık müsabakalarına da yansıdı" diye konuştu.

"Sırbistan iyi bir takım ama turnuvaya galibiyet ile başlamak istiyoruz"

Turnuvanın ilk maçında basketbolda söz sahibi bir takım ile karşılaşacaklarının altını çizen genç oyun kurucu, "Sırbistan iyi bir takım ve dünya basketbolunda sözü geçen bir ekip. Turnuvanın ilk müsabakasında onlarla oynayacağız. İlk maç olduğu için daha stresli ve zor geçebilir. Önceki yıllara nazaran daha genç bir ekip olmamız bu durumları ortaya çıkarabilir. Ama amacımız maçın son düdüğüne kadar mücadelemizi sürdürmek ve turnuvaya galibiyet ile başlamak" şeklinde konuştu.

"Bu turnuvada yer almak benim için büyük şans"

En büyük hayali olan olimpiyatlar için bu turnuvanın büyük önem taşıdığını da söyleyen Derin Erdoğan, "Her bir oyuncunun olduğu gibi olimpiyatlar benim de en büyük hedefim. Olimpiyatlara gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu sene Avrupa şampiyonası kadrosuna girebilmek benim için çok büyük bir fırsat oldu. Genç bir oyuncu olarak turnuvada aldığım her dakikayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Ekip olarak bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.