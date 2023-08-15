Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, gençlerle halı sahada top oynadı
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Derik Belediyesi ve Spor Toto Başkanlığı iş birliğiyle ilçenin 12 kırsal mahallesine yapılan halı saha, gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla hizmete açıldı. Kaymakam Çakır, kırsal Alanlı Mahallesindeki halı sahada inceleme yaparak, gençlerle birlikte futbol oynadı.
Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla ilçeye kazandırılan halı sahada gençlerle top oynadı.
Derik Belediyesi ve Spor Toto Başkanlığı iş birliğiyle ilçenin 12 kırsal mahallesine halı saha yapıldı.
Kaymakam Çakır, kırsal Alanlı Mahallesinde yapımı tamamlanan halı sahada incelemede bulundu, gençlerle top oynadı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor