Derik 47 Spor Kulübü'nden Şeyhmus Meyveci Beşiktaş'a transfer oldu

Derik 47 Spor Kulübü'nde forma giyen 12 yaşındaki hücum oyuncusu Şeyhmus Meyveci, Beşiktaş'a transfer olarak büyük bir başarıya imza attı. Meyveci'nin transferi, Beşiktaş Futbol Akademisi tarafından gerçekleştirildi.

Derik 47 Spor Kulübü'nde forma giyen 12 yaşındaki hücum oyuncusu Şeyhmus Meyveci, sergilediği performans ile Beşiktaş'a transfer olarak büyük bir başarıya imza attı.

Derik 47 Spor Kulübü'nde oynadığı futbol ile Türkiye'nin güzide takımlarından Beşiktaş'ın Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile Futbol Akademisi İzleme Birimi Sorumlularından Haluk Çakar ve Haluk Duranoğlu'nun dikkatini çeken 2011 doğumlu hücum oyuncusu Şeyhmus Meyveci, Beşiktaş Futbol Akademisine transfer oldu.

Derik 47 Spor Teknik Direktörü Can Palamut, hem Mardin hem Türk futbolu adına Şeyhmus Meyveci'yi Beşiktaş'a kazandırdıkları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk defa 12 yaşında bir futbolcunun Beşiktaş Futbol Akademisine transfer olduğunu belirten Palamut, "Derik'te 5 yıldan beri altyapıya verdiğimiz emeğin karşılığını almaya başladık. Daha önce Rizespor, Bandırmaspor, Kastamonuspor, Şanlıurfaspor ve Eskişehirspor'a transfer olan futbolcularımız olmuştu. İlk defa 12 yaşında bir futbolumuzun ülkemizin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş'a transfer olması bizim için gurur kaynağı oldu" dedi.

Beşiktaş U-13 Takımında forma giyecek olan Şeyhmus Meyveci ise, Beşiktaş formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ile Futbol Akademi İzleme Birimi Sorumlumuz Haluk Çakar ve Haluk Duranoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu. - MARDİN