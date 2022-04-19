Dereceye giren sporcular madalyalarını taktı

Bocce Petank Yıldız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren öğrenciler Tekirdağ Valiliği'ne madalyalarını taktı.

Vali Yıldırım, Antalya Kemer'de yapılan 'Bocce Petank Yıldız Gençler Türkiye Şampiyonası'nda! 3. olan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Furkan Akan, Emre Akan ve Sefa Dursun'u makamında kabul etti. Sporcuları tebrik eden Vali Yıldırım, başarılarının devamını diledi ve sporculara madalyalarını taktı.

Yıldırım, sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu belirterek, "İnşallah daha güzel başarılarla sizlerin ismini duyarız. Sizlerle gurur duymaya da devam ederiz" dedi.

Öğrencilere, Bocce Antrenörleri Ali Volkan Ünlü, Hilal Eres ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu eşlik etti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor