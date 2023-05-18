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Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Spor Haberleri

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, değişik branşlarda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, değişik branşlarda dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.

Kaymakam Aydoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Doğu Anadolu Bölge Yarışması'nda cirit atma ve koşu branşında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Kaymakam Aydoğdu, cirit atma şampiyonu İsa Tuğay ve girdiği koşu yarışmasında üçüncü olan Devran Dilmaç ile bir süre sohbet etti. Kaymakam Aydoğan, öğrencilere başarılar dileyerek akıllı saat hediye etti. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muradiye Gençlik Aydoğan Van Spor Haberler

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