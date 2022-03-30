Derebahçe Stadı FIFA standartlarına kavuşacak

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Derebahçe Stadı'nı modernize ediyor. İhalesi yapılan proje ile birlikte stat tamamen yenilerek FIFA standartlarına uygun hale getirilecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig B Grubu'nda mücadele eden İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü (YAB-PA) ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Karasamsun Futbol Kulübü'nün kullandığı Derebahçe Stadı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. İhalesi yapılan proje 120 iş gününde tamamlanacak.

Tamamen modernize edilecek 2 bin 680 koltuk kapasiteli stadın koltukları değiştirilecek. Ayrıca proje çerçevesinde 9 bin metrekare alan içerisinde 55 mm yeni sentetik çim yapılacak. 20 metre uzunluğunda projektör direkleri dikilerek stadın aydınlatması sağlanacak.

Bunun dışında soyunma odaları, hakem odası, doping odası, tuvaletler, kafeterya alanlarının tadilatları da yapılarak yenilecek. Stat FIFA Quality belgesine sahip olmaya hak kazanacak hale getirilecek.

FIFA standartlarına uygun hale getirilecek stadın şehrin amatör spor camiasına önemli katkılar sunacağını dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her alanda olduğu gibi spora da önemli hizmetler ve tesisler kazandırıyoruz. Şehrin birçok noktasına yeni spor tesisleri yapacağız. Mevcut Derebahçe Stadı ile ilgili yenileme çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptık. Burası tamamlandığında Samsun amatör sporuna önemli hizmetler sağlayacaktır" dedi. - SAMSUN