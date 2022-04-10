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Derbiye medyadan yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Derbiye medyadan yoğun ilgi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maça basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi maça basın kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi. Derbi için tam 208 gazeteci akreditasyon yaptırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisine basın mensuplarının yoğun ilgisi oldu. Tam 208 basın mensubu, karşılaşma için akreditasyon yaptırdı. Çekya'dan 2, Hollanda'dan da 1 gazetecinin akredite olduğu karşılaşmada, 119 muhabir, 43 fotomuhabir, 23 kameraman, 19 yazar, 2 radyo spikeri ve 2 radyo teknisyeni görev alacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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