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Derbiye, basın mensuplarından yoğun ilgi

Derbiye, basın mensuplarından yoğun ilgi

Spor Haberleri

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi toplam 242 basın mensubu takip etti.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi toplam 242 basın mensubu takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanan derbiye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Bu önemli mücadeleyi muhabir, kameraman ve foto muhabiri olarak Türkiye'den ve yabancı ülkelerden toplam 242 basın mensubu takip etti. Yurt dışından da Norveç'ten 2, Almanya, Fransa, Kuzey Makedonya ve İsrail'den de 1'er gazeteci yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Vodafone Park Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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