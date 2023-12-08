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Derbinin anahtarı ilk gol

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 37 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 37 müsabakada ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekti.

Rekabette 33'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 37 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 2 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Geçen sezon ise Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçtiği karşılaşmada siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 37 karşılaşmada Fenerbahçe 21, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği üç karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

Rekabette son 37 maç

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan son 37 derbide alınan sonuçlar ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (BJK-FB)İlk Gol
29.03.2008BJK İnönüSüper Lig1-2Alex (FB)
29.11.2008Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig1-2Selçuk Şahin (FB)
03.05.2009BJK İnönüSüper Lig1-2Güiza (FB)
13.05.2009İzmir AtatürkTürkiye Kupası4-2Yusuf Şimşek (BJK)
02.08.2009Atatürk OlimpiyatTFF Süper Kupa0-2Alex (FB)
21.11.2009BJK İnönüSüper Lig3-0Fink (BJK)
18.04.2010Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-1Alex (FB)
19.09.2010Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig1-1Niang (FB)
20.02.2011BJK İnönüSüper Lig2-4Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
27.10.2011BJK İnönüSüper Lig2-2Simao (BJK)
05.02.2012Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-2Yobo (FB)
29.04.2012Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig1-2Egemen Korkmaz (BJK)
03.05.2012BJK İnönüSüper Lig1-0Almeida (BJK)
07.10.2012Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-3Sow (FB)
03.03.2013BJK İnönüSüper Lig3-2Sow (FB)
30.11.2013Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig3-3Olcay Şahan (BJK)
20.04.2014Atatürk OlimpiyatSüper Lig1-1Sow (FB)
02.11.2014Atatürk OlimpiyatSüper Lig0-2Emenike (FB)
22.03.2015Fenerbahçe Şükrü SaracoğluSüper Lig0-1Sow (FB)
27.09.2015Atatürk OlimpiyatSüper Lig3-2Kjaer (FB-Kendi kalesine)
29.02.2016ÜlkerSüper Lig0-2Volkan Şen (FB)
03.12.2016ÜlkerSüper Lig0-0

05.02.2017Vodafone ParkTürkiye Kupası0-1Van Persie (FB)
11.05.2017Vodafone ParkSüper Lig1-1Aboubakar (BJK)
23.09.2017ÜlkerSüper Lig1-2Guiliano (FB)
25.02.2018Vodafone ParkSüper Lig3-1Fernandao (FB)
01.03.2018Vodafone ParkTürkiye Kupası2-2Negredo (BJK)
24.09.2018ÜlkerSüper Lig1-1Babel (BJK)
25.02.2019Vodafone ParkSüper Lig3-3Gökhan Gönül
22.12.2019ÜlkerSüper Lig1-3Kruse (FB)
19.07.2020Vodafone ParkSüper Lig2-0Vida (BJK)
29.11.2020ÜlkerSüper Lig3-4Aboubakar (BJK)
21.03.2021Vodafone ParkSüper Lig1-1Vida (BJK)
19.12.2021ÜlkerSüper Lig2-2Mesut Özil (FB)
08.05.2022Vodafone ParkSüper Lig1-1Novak (FB)
02.10.2022Vodafone ParkSüper Lig0-0

02.04.2023ÜlkerSüper Lig2-4Valencia (FB)

Bir maçta hükmen yenilgi

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 37 maç dışında 1 müsabakanın sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu kararıyla hükmen belirlendi.

2017-2018 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında iki takım, 19 Nisan'da Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 57. dakikada 0-0 devam ederken yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, rövanş maçının, yarıda kaldığı andaki şartlarla seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bunun üzerine Beşiktaş Kulübü, sahaya çıkmama kararı aldı.

İki takım arasında 3 Mayıs'ta oynanması gereken mücadelede Beşiktaş, sahaya çıkmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

Kaynak: AA / Spor

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