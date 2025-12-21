Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son 10 sezonda oynanan derbilerde öne geçilen takımların kaybetme oranı dikkat çekiyor. Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği maçta mağlup oldu. Bu sezonki rekabetin yanı sıra geçmişteki derbilerde de ilginç istatistikler bulunuyor.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbi heyecanı yaşanacak. Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.

Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Geride kalan 10 sezonda Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda o dönemki adı Vodafone Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe, Fernandao ile öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-23 sezonundaki mücadele, derbi tarihine adını yazdırmayı başardı. Zorlu derbide Fenerbahçe, evinde 1-0 üstün duruma geçse de sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, Nathan Redmond'ın yıldızlaştığı müsabakayı geriden gelerek 4-2 kazandı.

Öne geçen takımın kaybettiği üçüncü maç ise bu sezon oynandı. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarının ortalarında 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın 2. golünden birkaç dakika sonra Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle maçta dengeler değişti ve sarı-lacivertliler, zorlu derbiyi 3-2'lik galibiyetle geçti.

Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçti

Taraflar arasındaki son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı.

Zorlu derbide son 10 sezonda 2 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 11 maçtan 5'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakaların 5'inde eşitliği bozamazken 1 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği 10 maçın 6'sını kazanırken 2'sini beraberlikle noktaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 2 derbiden mağlubiyetle ayrıldı.

Son 10 sezondaki tablo

TarihStatOrganizasyonSonuç (BJK-FB)İlk Gol
27.09.2015Atatürk OlimpiyatSüper Lig3-2Simon Kjaer (Kendi kalesine) (BJK)
29.02.2016ÜlkerSüper Lig0-2Volkan Şen (FB)
03.12.2016ÜlkerSüper Lig0-0-
05.02.2017Vodafone ParkTürkiye Kupası0-1Robin Van Persie (FB)
11.05.2017Vodafone ParkSüper Lig1-1Vincent Aboubakar (BJK)
23.09.2017ÜlkerSüper Lig1-2Giuliano (FB)
25.02.2018Vodafone ParkSüper Lig3-1Fernandao (FB)
01.03.2018Vodafone ParkTürkiye Kupası2-2Alvaro Negredo (BJK)
24.09.2018ÜlkerSüper Lig1-1Ryan Babel (BJK)
25.02.2019Vodafone ParkSüper Lig3-3Gökhan Gönül (BJK)
22.12.2019ÜlkerSüper Lig1-3Max Kruse (FB)
19.07.2020Vodafone ParkSüper Lig2-0Domagoj Vida (BJK)
29.11.2020ÜlkerSüper Lig4-3Vincent Aboubakar (BJK)
21.03.2021Vodafone ParkSüper Lig1-1Domagoj Vida (BJK)
19.12.2021ÜlkerSüper Lig2-2Mesut Özil (FB)
08.05.2022Vodafone ParkSüper Lig1-1Filip Novak (FB)
02.10.2022Vodafone ParkSüper Lig0-0-
02.04.2023ÜlkerSüper Lig4-2Enner Valencia (FB)
09.12.2023TüpraşSüper Lig1-3Edin Dzeko (FB)
27.04.2024ÜlkerSüper Lig1-2Michy Batshuayi (FB)
07.12.2024TüpraşSüper Lig1-0Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
04.05.2025ÜlkerSüper Lig1-0Gedson Fernandes (BJK)
02.11.2025TüpraşSüper Lig2-3El Bilal Toure (BJK)
Not: 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı hükmen 3-0 mağlup ettiği derbi listede yer almamıştır.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
title