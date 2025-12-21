Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde "ilk golün" önemi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 23 derbide ilk golü atan takım 3 kez kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 23 Aralık Salı günü derbi heyecanı yaşanacak. Rekabette son 10 sezonda Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere 23 randevuda öne geçen takım 11 kez sahadan galip ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 9 defa da taraflar eşitliği bozamadı.

Bu sezon Süper Lig'deki randevuda Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmuştu.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Geride kalan 10 sezonda Fenerbahçe 2, Beşiktaş ise 1 kez öne geçtiği maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda o dönemki adı Vodafone Park'ta oynanan maçta Fenerbahçe, Fernandao ile öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-23 sezonundaki mücadele, derbi tarihine adını yazdırmayı başardı. Zorlu derbide Fenerbahçe, evinde 1-0 üstün duruma geçse de sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, Nathan Redmond'ın yıldızlaştığı müsabakayı geriden gelerek 4-2 kazandı.

Öne geçen takımın kaybettiği üçüncü maç ise bu sezon oynandı. Ligin 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden siyah-beyazlılar, ilk yarının ortalarında 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın 2. golünden birkaç dakika sonra Orkun Kökçü ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle maçta dengeler değişti ve sarı-lacivertliler, zorlu derbiyi 3-2'lik galibiyetle geçti.

Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçti

Taraflar arasındaki son 23 karşılaşmada Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez öne geçmeyi başardı.

Zorlu derbide son 10 sezonda 2 karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 11 maçtan 5'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakaların 5'inde eşitliği bozamazken 1 maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği 10 maçın 6'sını kazanırken 2'sini beraberlikle noktaladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 2 derbiden mağlubiyetle ayrıldı.

Son 10 sezondaki tablo

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (BJK-FB) İlk Gol 27.09.2015 Atatürk Olimpiyat Süper Lig 3-2 Simon Kjaer (Kendi kalesine) (BJK) 29.02.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Volkan Şen (FB) 03.12.2016 Ülker Süper Lig 0-0 - 05.02.2017 Vodafone Park Türkiye Kupası 0-1 Robin Van Persie (FB) 11.05.2017 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Vincent Aboubakar (BJK) 23.09.2017 Ülker Süper Lig 1-2 Giuliano (FB) 25.02.2018 Vodafone Park Süper Lig 3-1 Fernandao (FB) 01.03.2018 Vodafone Park Türkiye Kupası 2-2 Alvaro Negredo (BJK) 24.09.2018 Ülker Süper Lig 1-1 Ryan Babel (BJK) 25.02.2019 Vodafone Park Süper Lig 3-3 Gökhan Gönül (BJK) 22.12.2019 Ülker Süper Lig 1-3 Max Kruse (FB) 19.07.2020 Vodafone Park Süper Lig 2-0 Domagoj Vida (BJK) 29.11.2020 Ülker Süper Lig 4-3 Vincent Aboubakar (BJK) 21.03.2021 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Domagoj Vida (BJK) 19.12.2021 Ülker Süper Lig 2-2 Mesut Özil (FB) 08.05.2022 Vodafone Park Süper Lig 1-1 Filip Novak (FB) 02.10.2022 Vodafone Park Süper Lig 0-0 - 02.04.2023 Ülker Süper Lig 4-2 Enner Valencia (FB) 09.12.2023 Tüpraş Süper Lig 1-3 Edin Dzeko (FB) 27.04.2024 Ülker Süper Lig 1-2 Michy Batshuayi (FB) 07.12.2024 Tüpraş Süper Lig 1-0 Alex Oxlade-Chamberlain (BJK) 04.05.2025 Ülker Süper Lig 1-0 Gedson Fernandes (BJK) 02.11.2025 Tüpraş Süper Lig 2-3 El Bilal Toure (BJK)

Not: 2017-18 sezonunda Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı hükmen 3-0 mağlup ettiği derbi listede yer almamıştır.