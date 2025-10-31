Derbide ilk golün önemi büyük
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 41 maçta ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 41 maçta ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi.
Rekabette 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 41 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 24 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.
Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-12 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-13 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
Ligde 2022-23 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 41 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.
Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 16 karşılaşmadan 8'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken bir maçı ise puansız tamamladı.
Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (BJK-FB)
|İlk Gol
|29.03.2008
|BJK İnönü
|Süper Lig
|1-2
|Alex (FB)
|29.11.2008
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-2
|Selçuk Şahin (FB)
|03.05.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|1-2
|Güiza (FB)
|13.05.2009
|İzmir Atatürk
|Türkiye Kupası
|4-2
|Yusuf Şimşek (BJK)
|02.08.2009
|Atatürk Olimpiyat
|TFF Süper Kupa
|0-2
|Alex (FB)
|21.11.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|3-0
|Fink (BJK)
|18.04.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-1
|Alex (FB)
|19.09.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-1
|Niang (FB)
|20.02.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-4
|Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
|27.10.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-2
|Simao (BJK)
|05.02.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-2
|Yobo (FB)
|29.04.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-2
|Egemen Korkmaz (BJK)
|03.05.2012
|BJK İnönü
|Süper Lig
|1-0
|Almeida (BJK)
|07.10.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-3
|Sow (FB)
|03.03.2013
|BJK İnönü
|Süper Lig
|3-2
|Sow (FB)
|30.11.2013
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3-3
|Olcay Şahan (BJK)
|20.04.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|1-1
|Sow (FB)
|02.11.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|0-2
|Emenike (FB)
|22.03.2015
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-1
|Sow (FB)
|27.09.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|3-2
|Kjaer (FB-Kendi kalesine)
|29.02.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|Volkan Şen (FB)
|03.12.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|05.02.2017
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|0-1
|Van Persie (FB)
|11.05.2017
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Aboubakar (BJK)
|23.09.2017
|Ülker
|Süper Lig
|1-2
|Guiliano (FB)
|25.02.2018
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-1
|Fernandao (FB)
|01.03.2018
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|2-2
|Negredo (BJK)
|24.09.2018
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|Babel (BJK)
|25.02.2019
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-3
|Gökhan Gönül (BJK)
|22.12.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1-3
|Kruse (FB)
|19.07.2020
|Vodafone Park
|Süper Lig
|2-0
|Vida (BJK)
|29.11.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-4
|Aboubakar (BJK)
|21.03.2021
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Vida (BJK)
|19.12.2021
|Ülker
|Süper Lig
|2-2
|Mesut Özil (FB)
|08.05.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Novak (FB)
|02.10.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|0-0
|02.04.2023
|Ülker
|Süper Lig
|4-2
|Valencia (FB)
|09.12.2023
|Tüpraş
|Süper Lig
|1-3
|Dzeko (FB)
|27.04.2024
|Ülker
|Süper Lig
|1-2
|Batshuayi (FB)
|07.12.2024
|Tüpraş
|Süper Lig
|1-0
|Alex Oxlade-Chamberlain (BJK)
|04.05.2025
|Ülker
|Süper Lig
|0-1
|Gedson Fernandes (BJK)