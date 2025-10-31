Derbide ilk golün önemi büyük

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 41 maçta ilk golü atan takım sadece 4 kez yenildi.

Rekabette 37'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 41 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf, 24 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.

Öne geçen takımın yenildiği maçlar

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 2011-12 sezonunda Kadıköy'deki maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide 2012-13 sezonunda Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibine 3-2 mağlup oldu.

Süper Lig'de 2017-18 sezonunda Vodafone Park'taki karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Ligde 2022-23 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.

Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 maçta öne geçti

İki takım arasındaki son 41 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 16 maçta ilk golü atmayı başardı, sadece 2 derbi golsüz sonuçlandı.

Beşiktaş rakibi karşısında öne geçtiği 16 karşılaşmadan 8'ini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken bir maçı ise puansız tamamladı.

Sarı-lacivertliler ise öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.