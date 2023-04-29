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Derbide hava 16 derece olacak

Derbide hava 16 derece olacak

Spor Haberleri

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 16 dereceyi gösterecek.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 16 dereceyi gösterecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını güzel bir havada paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, mücadele saatinde Beşiktaş'ta hava sıcaklığının 16 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 45 olması bekleniyor. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Vodafone Park Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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