Derbide hava 16 derece olacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 16 dereceyi gösterecek.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 16 dereceyi gösterecek.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını güzel bir havada paylaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre, mücadele saatinde Beşiktaş'ta hava sıcaklığının 16 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 45 olması bekleniyor. - İSTANBUL