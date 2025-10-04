Derbide Galatasaray ve Beşiktaş Beraberlikte Anlaştı

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo (Dk. 26 Sallai), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün (Dk. 77 Eren Elmalı), İlkay Gündoğan (Dk. 77 Sara), Barış Alper Yılmaz (Dk. 86 Sane), Osimhen (Dk. 86 Icardi)

Beşiktaş : Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu (Dk. 66 Uduokhai), Jurasek, Ndidi (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 67 Cengiz Ünder), Rafa Silva, Toure, Abraham (Dk. 83 Rashica)

Goller: Dk. 12 Abraham ( Beşiktaş ), Dk. 55 İlkay Gündoğan ( Galatasaray )

Kırmızı kart: Dk. 34 Sanchez ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 22 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 40 Emirhan Topçu ve Mert Günok, Dk. 59 Gökhan Sazdağı, Dk. 79 Uduokhai, Dk. 90 Toure ve Orkun Kökçü ( Beşiktaş ), Dk. 40 Osimhen ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Torreira'nın kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok, iki hamlede topu kontrol etti.

55. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Torreira'nın Ndidi'ye presinin ardından ceza sahası sol çaprazında topla buluşan İlkay Gündoğan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.

74. dakikada sağ kanattaki Cengiz Ünder'in pasında altıpas gerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın vuruşunda, top üstten auta gitti.

83. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.