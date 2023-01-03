Derbi öncesi olay gönderme! Fenerbahçeli yıldız Galatasaraylıları çılgına çevirdi

Süper Lig'de Fenerbahçe Antalyaspor karşılaşmasından sonra ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Derbiye sayılı günler kala sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'ndan antrenman sırasında ezeli rakibi Galatasaray'a flaş bir gönderme geldi. Takım koşusu esnasında kameralara yansıyan yıldız futbolcu, parmaklarıyla 6 işareti yaparak Fenerbahçe'nin 6-0'lık derbi zaferini hatırlattı.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesi karşılıklı atışmaların fitilini Ferdi Kadıoğlu yapmış olduğu hareketle resmen ateşledi. Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

FERDİ'NİN AKLI DERBİDE

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçından önce derbi hakkında futbolcuların konuşmasını yasaklamasına rağmen Ferdi yaptığı hareketle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kart sınırında olan Ferdi, yaptığı hareketle Galatasaraylıları kızdırarak aklının derbide olduğunu gösterdi.

6-0'LIK OLAY GÖNDERME

Takım koşusu esnasında kameralara yansıyan genç futbolcu, parmaklarıyla 6 işareti yaparak derbi öncesi 6-0'lık derbi zaferini hatırlattı. Pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçında kart görürse cezalı duruma düşecek.