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Derbi Öncesi Galatasaray ve Beşiktaş Stadyumda

Derbi Öncesi Galatasaray ve Beşiktaş Stadyumda
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Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak. Her iki takım da stadyuma ulaştı, Galatasaray taraftarlarıyla birlikte stadyuma giriş yaptı ve Beşiktaş kafilesi güvenlik önlemleriyle stadyuma geldi.

GALATASARAY ve Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı öncesinde iki takım da stadyuma ulaştı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıkan Galatasaray kafilesi, stadyuma ulaştı. Sarı-kırmızılılar stadyuma, taraftarların destekleri eşliğinde giriş yaptı. Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket eden Beşiktaş kafilesi ise yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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