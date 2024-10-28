Derbi Öncesi Galatasaray ve Beşiktaş Stadyumda

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Florya Metin Oktay Tesisleri'nden yola çıkan Galatasaray kafilesi, stadyuma ulaştı. Sarı-kırmızılılar stadyuma, taraftarların destekleri eşliğinde giriş yaptı. Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket eden Beşiktaş kafilesi ise yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor