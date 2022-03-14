Özgür Kalelioğlu: "Beklediğimiz bir galibiyetti"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamada, beklediklerini galibiyet olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu, "Beşiktaş kulübü bizi güzel ağırlamıştı, biz de onları güzel ağırladığımızı düşünüyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür borçluyuz. Rize maçında başlayan muhteşem destekleri sayesinde Rize maçını aldık. Barcelona'da güzel oyun sergiledik. Onun neticesinde beraberlik aldık. Beşiktaş maçı çok güzel bir futbol oldu. Centilmen çerçevesinde her bakımdan takdiri şayan bir oyundu. Taraftarlarımızdan rica ediyoruz, ligin sonuna kadar desteklesinler. Taraftarımız olmadan yarım oluyoruz. Lütfen desteklerinden bizi eksik etmesinler" diye konuştu.

"Barcelona maçı için güzel bir hazırlık maçı oldu"

Bekledikleri bir galibiyet olduğunu söyleyen Kalelioğlu, "Barcelona maçından sonra haklı bir talebimiz oldu. Hava şartlarından ötürü takımımız İstanbul'a uçamadı. Son dakikaya kadar bekledik. Hocamızın talebiyle İzmir'e uçmak zorunda kaldık. İzmir'de antrenman sahalarını açan İzmir takımlarına teşekkür ediyoruz. Perşembe günü oynayacağımız Barcelona maçı için güzel bir hazırlık maçı oldu" şeklinde konuştu.

Hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak olduğunu vurgulayan Özgür Kalelioğlu, "Bugünkü oyun ve perşembe günü oynadığımız oyun bunun göstergesidir. Takımın kendine güveni olduğu zaman, nasıl oynadığını gördük. Perşembe günü şölen havasında bir maç olacağını tahmin ediyoruz. Bütün koltuklar, localar satılmış durumda. Bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Arsenal'e karşı kazandığımız UEFA zaferini tekrar kazanacağımızı ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'dan İstanbul'a dönmek için son ana kadar beklediklerini belirten Kalelioğlu, "Polemiklere girmek istemiyoruz. Tek talebimiz Galatasaray'ın fiziki ve doğa şartlarından dolayı İstanbul'a gelebilmesiydi. Başka bir sebebi yoktu. Biz de son dakikaya kadar bekledik. Bugün bile kar yağışı devam etti. Dün 20 cm kadar kar vardı. Amaç burada iyi futbol oynayabilmek için antrenman ve maç ortamını yakalamaktı. Biz bunu İstanbul'da yakalayamayacağımız için ki mümkün değildi. Beşiktaş'a bize katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Çünkü İzmir'e gitmemiş olsaydık, İstanbul'da antrenman yapamayacaktık. Hocamız, teknik ekibimiz, 'Beşiktaş maçına hazırlanıp, o maçı kazanmak istiyoruz' dediler. Maçı da kazandık. Polemik için değil. Avrupa'da bir kupa daha kazandırmak için bu talebi yaptık" değerlendirmesini yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi diğer yöneticilerle beraber karşıladıklarını ifade eden Özgür Kalelioğlu, "Başkanımızla beraber çok güzel sohbet edip, çay, kahve içtik. Protokolde beraber oturduk. Maçı başladıktan sonra kendi localarımızda seyrettik. Sayın Çebi ile ilgili malumatım yok" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor