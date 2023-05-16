DEPSAŞ Enerji, GAP Gençlik Spor Kulübü'nü devraldı

DEPSAŞ Enerji, 2013 yılında kurulan GAP Gençlik Spor Kulübü'nü devraldı. Bundan böyle faaliyetlerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adıyla devam edecek olan kulüp, 24 branşta bin 600 sporcu yetiştirmesiyle dikkat çekiyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde bölgeye değer katan birçok projeye imza atan Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. (DEPSAŞ Enerji), yeni bir sosyal sorumluluk yatırımı gerçekleştirdi. Bu kapsamda şirket, GAP Gençlik Spor Kulübü olarak 2013 yılından bugüne bilinen ve çok sayıda profesyonel sporcunun yetişmesine büyük katkı sağlayan kulübün yeni destekçisi oldu. Faaliyetlerine DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü adıyla devam edecek olan kulübün toplamda bin 600 kayıtlı, 800'den fazla da aktif lisanslı sporcusu bulunuyor. Yeni dönemde gençleri spora yönlendirecek atılımlarını hızlandıracak olan kulüp, tüm branşlarda yeni şampiyonluklar hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Bölgede adından sıkça söz ettiren GAP Gençlik Spor Kulübü'nün faaliyetlerini, DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü altında toplamanın heyecanı içindeyiz. Gençlerimizin sporun her alanına duydukları ilgiden ve edindikleri üstün başarılardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz illerde, bu ilginin daha da artması için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Kulübümüzün elde ettiği başarıları daha da ileriye taşımak için desteklerimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL