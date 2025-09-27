Depsaş Enerji As, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Mağlup Etti

Haberler

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Depsaş Enerji As, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 37-27 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-9 önde tamamladı.

Başkent ekibi, karşılaşmayı 37-27 kazandı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
