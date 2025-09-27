Depsaş Enerji As, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u Mağlup Etti
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında Depsaş Enerji As, evinde Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 37-27 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-9 önde tamamladı.
Başkent ekibi, karşılaşmayı 37-27 kazandı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor