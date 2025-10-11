Haberler

DEPSAŞ Enerji As, Rize Belediyespor'u 40-23 Yenerek Zirveye Yaklaşıyor

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 9. haftasında DEPSAŞ Enerji As, deplasmanda Rize Belediyespor'u 40-23 gibi farklı bir skorla mağlup etti. İlk yarıyı 23-13 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak galip geldi.

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 23-13 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan DEPSAŞ Enerji As, sahadan 40-23 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
