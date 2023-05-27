Depremzedelerin Sünnet Aracı Yerli Otomobil Togg Oldu

YERLİ ve milli otomobil Togg, Sivas'ta öğrenci yurdunda kalan depremzede Ahmet Egemen (6) ve Mehmet Akif Kılıç (9) kardeşlerin sünnet aracı oldu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Malatya'da yakalanan 6 kişilik Kılıç ailesi, evleri hasar görünce Sivas'ta Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi. 4 çocuk sahibi Ziya (49) ve Yasemin Kılıç (39) çiftinin 4 çocuğundan Ahmet Egemen ve Mehmet Akif için belediyi ile İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllülerin de desteğiyle sünnet organizasyonu yapıldı. Gönüllülerin belediyeye yaptığı başvuru üzerine depremzede iki kardeşin sünnet aracının belediye bünyesinde yer alan yerli otomobil Togg olması kararlaştırıldı. Sünnet aracı olarak süslenen Togg ile KYK yurduna gidilerek kardeşler alındı. Burada davul zurna eşliğinde halay çekilmesinin ardından hareket eden konvoy, şehir merkezinde tur attıktan sonra sünnet düğünün yapılacağı salona ulaştı. Sünnet aracı olan Togg'a caddelerden geçenler yoğun ilgi gösterdi.

'ARACI ÇOK BEĞENDİK'

Ahmet Egemen ve Mehmet Akif'in babaları Ziya Kılıç, deprem sonrası geldikleri yurtta gönüllülerin desteği ile çocuklarına sünnet töreni düzenlediklerini, sünnet aracı olarak da belediyenin Togg'u tahsis etmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. Kılıç, Malatya'da depremi yaşadık. Sivas'ta ikamet ediyoruz. Allah Sivas halkından ve belediyesinden razı olsun. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Araba çok güzel, çok beğendik. Allah devletimize zeval vermesin dedi. Çocuklardan Mehmet Akif Kılıç ise çok mutlu olduğunu ve aracı da çok beğendiğini belirterek İçini gördüğümde heyecanlandım. Araba çok güzelmiş. Sevindim diye konuştu.

'DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK'

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altun da 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası gönüllü olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Bu kapsamda Sivas'ta yaşayan depremzede vatandaşlarımızın da çeşitli ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalıştık. Bu şekilde yaraları sarmaya devam ediyoruz. Depremzede bir ailemize sünnet merasimi düzenledik. Allah bir daha ülkemize ve milletimize böyle acılar göstermesin. Bu çocukların bugünkü mutluluğu gibi ülkemizdeki bütün çocukların mutlu ömürler sürmelerini diliyorum. Milli gururumuz Togg'u ürettiği için Cumhurbaşkanımıza ve bize düğün için Togg'u veren Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı. (DHA)