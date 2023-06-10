Depremzedeler UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti takımların antrenmanlarını izledi

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu engelli olanların da aralarında bulunduğu bir grup afetzede, "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti takımların antrenmanlarını izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu engelli olanların da aralarında bulunduğu bir grup afetzede, "Engelleri Aşan Umut" projesi kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti takımların antrenmanlarını izledi.

Depremzede grup, yarın akşam oynanacak final maçı öncesi, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na götürüldü.

UEFA'nın davetlisi olarak Manchester City ile Inter takımlarının antrenmanlarını izleyen depremzedeler, futbolcularla da bir araya geldi.

Depremzede gruptaki çocuklar, sahada futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, kendilerine hediye edilen formalar ile "UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul Mini Top"lara imza attırdı.

"Engelleri Aşan Umut" projesi kurucusu ve lideri Zeynep Coşkun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki günü kapsayan projenin finaline geldiklerini belirterek, Sağlık, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve gönüllülere teşekkür etti.

Koç, futbolun birbirinden farklı birçok insanı bir araya getirme gücüne vurgu yaptı.

Projenin depremzedeler için önemine işaret eden Koç, şöyle konuştu:

"Eğer biz hazır olursak onları kucaklamaya, onlar da yeniden bu toplumun etkin ve aktif üyeleri olabilecekler. Çocuklarımız gitgide içlerindeki sıkıntıları, sorunları, akıllarına takılanları bizlere sormaya, heyecanlarını paylaşmaya başladılar. Onların konuşabilecekleri, sorabilecekleri, destek alabilecekleri bir kaynağa ihtiyaçları var. Aileleri de çok ciddi duygusal yorgunluk yaşıyor. 'Buraya gelmek bizim için bir nefes almak gibi oldu.' dediler."

Depremzede çocuklar heyecanlarını dile getirdi

Malatya'dan gelen 12 yaşındaki Elif Su Çilek, ilk defa statta antrenman izlediğini ifade ederek, davet aldığından bu yana çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Adıyamanlı 12 yaşındaki Taha Karar da ilk kez İstanbul'a geldiğini, takımların antrenmanlarını takip ettiğini, final maçında favorisinin Manchester City olduğunu belirtti.

Depremzedeler, stattaki program öncesinde kentin tarihi mekanlarını gezdi.

Milli Saraylar Başkanlığı desteğiyle gerçekleştirilen gezide, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden depremzedelere, kurum tarafından hazırlanan kitap seti hediye edildi.