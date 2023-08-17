Depremzedeler İstanbul'da Milli Basketbol Takımı'nı izledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 18 çocuk, Hepsiburada'nın davetlisi olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra memleketlerine döndü. Hepsiburada'nın organizasyonu ile İstanbul'da tarihi ve turistlik yerleri gezen depremzede çocuklar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı mücadeleyi izledi. Maçın ardından 18 çocuk ve beraberindekiler, Kahramanmaraş'a dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi. 8 yaşındaki Miraç Cesur, spor salonunda daha önce hiç maç izlemediğini belirterek, 'Hep televizyondan izliyordum. İlk kez canlı izledim. Çok beğendim' dedi. 12 yaşındaki Ceren Culfa da İstanbul'da eğlence merkezine gittiklerini söyledi. Boğaz turu da yaptıklarını dile getiren Culfa, 'Vapura bindik. Daha önce binmemiştim. İstanbul'u çok beğendim. Çok güzel ve büyük bir yer. Basket maçı izledik. Çok güzeldi' diye konuştu. A Milli Basketbol Takımı'nın deprem bölgesine gelmesini istediğini söyleyen 11 yaşındaki Hüseyin Asım Erkan, 'Milli Takımımızı Olimpiyat Dönüşü Kahramanmaraş'a Bekliyoruz' yazılı pankart açtıklarını kaydederek, 'Millilerin olimpiyat maçlarından sonra deprem bölgesine gelmelerini istiyoruz' ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 18 çocuk, Hepsiburada'nın davetlisi olarak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı müsabakayı izledikten sonra memleketlerine döndü.

Hepsiburada'nın organizasyonu ile İstanbul'da tarihi ve turistlik yerleri gezen depremzede çocuklar, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Olimpiyat Ön Elemeleri'nde Ukrayna ile oynadığı mücadeleyi izledi. Maçın ardından 18 çocuk ve beraberindekiler, Kahramanmaraş'a dönmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

8 yaşındaki Miraç Cesur, spor salonunda daha önce hiç maç izlemediğini belirterek, "Hep televizyondan izliyordum. İlk kez canlı izledim. Çok beğendim" dedi.

"İlk kez vapura bindim"

12 yaşındaki Ceren Culfa da İstanbul'da eğlence merkezine gittiklerini söyledi. Boğaz turu da yaptıklarını dile getiren Culfa, "Vapura bindik. Daha önce binmemiştim. İstanbul'u çok beğendim. Çok güzel ve büyük bir yer. Basket maçı izledik. Çok güzeldi" diye konuştu.

"Milli takımın deprem bölgesine gelmesini istiyorum"

A Milli Basketbol Takımı'nın deprem bölgesine gelmesini istediğini söyleyen 11 yaşındaki Hüseyin Asım Erkan, 'Milli Takımımızı Olimpiyat Dönüşü Kahramanmaraş'a Bekliyoruz' yazılı pankart açtıklarını kaydederek, "Millilerin olimpiyat maçlarından sonra deprem bölgesine gelmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL