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Depremzedeler için 3 formaya 1 milyon TL

Spor Haberleri

Depremzedeler için 3 formaya 1 milyon TL

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Edin Hazard, Kevin de Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formaları 1 milyon TL'ye satıldı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, depremzedelere destek için açık arttırmaya çıkardığı ünlü futbolcular Edin Hazard, Kevin de Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formaları 1 milyon TL'ye satıldı.

İtalyan ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, ünlü futbolcular Edin Hazard, Kevin de Bruyne ve Alvaro Morata'nın imzalı formasının açık arttırma usulü ile satılıp elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını açıklamıştı. Merih, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, açık arttırmaya çıkardığı 3 futbolcunun formasını bir şirketin 1 milyon TL'ye satın aldığını ve elde edilen gelirin deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir sosyal yardım vakfına aktarıldığını duyurdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kevin de Bruyne Merih Demiral Alvaro Morata Spor Haberler

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