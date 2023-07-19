Depremzedeler Etnospor Etkinlik Tırı ile Eğlendi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdunda misafir edilen depremzede çocuklar "Etnospor Etkinlik Tırı" ile doyasıya eğlendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından depremi çocuklara unutturmak ve onların gelişimine faydalı olmak amacıyla geleneksel sporların ve oyunların yer aldığı "Etnospor Etkinlik Tırı" Karaman'da Nefise Sultan Kız Yurdunda misafir edilen depremzede çocuklarla buluştu. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan Kız Yurduna kurulan "Etnospor Etkinlik Tırı"nda okçuluk, masa oyunları, çömlek oyunu, marş güreşi, salıncak ve mangala gibi etkinlikler düzenlendi. Geleneksel sporları ve oyunları deneyimleme fırsatı bulan depremzede çocuklara etkinlik sonunda ayrıca çeşitli hediyeler verildi. "Etnospor Etkinlik Tırı" ile dolu dolu bir gün geçiren çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Geleneksel oyunlarla güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden depremzede çocuklar, oyun tırı ile gönüllerince eğlenceli bir gün geçirdiklerini ifade ederek, oyun tırının kendileri ile buluşmasına vesile olanlara teşekkür etti. - KARAMAN