Depremzedeler Beşiktaş-Sivasspor maçını izledi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede çocuklar Beşiktaş- Sivasspor maçını izlemeye gitti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede çocuklar da izlemeye gitti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'le birlikte maça giden çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. - İSTANBUL